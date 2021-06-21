В течение ближайших месяцев инфляция может еще немного повыситься, а понижение темпов начнется осенью. Такое мнение глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила в интервью «Комсомольской правде». По ее прогнозам, отметки в 4% годовых инфляция достигнет во второй половине 2022 года.
«Эффект от повышения ставки будет проявляться постепенно. В течение ближайших месяцев инфляция может еще немного повыситься. А понижение темпов начнется осенью. По нашим расчетам, инфляция достигнет цели (4% годовых) во второй половине 2022 года», — предположила она.
Она пояснила, что цены растут, потому что предложение не успевает удовлетворить спрос.
Набиуллина отметила, что инфляция вернется к цели, а нынешний всплеск — временный. Она также напомнила, что повышение ставки даст и повышение ставок по депозитам, а депозиты являются одним из лучших консервативных методов сбережений. «Многие пошли на фондовый рынок, здесь доходность больше, но всегда надо помнить, что есть и риски. Надо внимательно изучать продукты, критически относиться к рекламе, особенно когда вам говорят, что тут нет рисков, а доходность высокая», — предупредила глава ЦБ.
«Цены после перегрева рынка могут падать, ликвидность (то есть возможность быстро это продать) тоже никто не гарантирует. Вы сможете оказаться в ситуации, когда и ваши сбережения вложенные окажутся меньше, и превратить их обратно в деньги окажется не так просто», – заключила Набиуллина.
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Лиц.№ 1978