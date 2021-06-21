Самым распространенным способом кибермошенничества в отношении обычных людей являются звонки, с помощью которых злоумышленники провоцируют держателей платежных карт переводить денежные средства на сторонние счета, говорится в релизе страховой компании «Согласие». При этом юридические лица обычно сталкиваются с кибервымогательствами, когда мошенники воруют денежные средства со счетов компаний.

По словам замначальника управления страхования кредитных, финансовых и предпринимательских рисков страховой компании «Согласие» Виталия Уса, чаще всего телефонные мошенники под тем или иным предлогом вынуждают граждан сообщить информацию о банковских картах и счетах, просят перевести денежные средства третьим лицам.

«Такой вид мошенничества называется «вишинг». Злоумышленники, используя телефонную коммуникацию и играя роль сотрудника банка, например, под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определенных действий со своим карточным счетом», — пояснил он.

Эксперт добавил, что среди самых распространенных страховых случаев у юрлиц можно отметить кибервымогательства, хищения денежных средств со счетов компаний. По словам Уса, обеспечить себя страховой защитой на случай киберугроз стремятся компании финансового сектора экономики, а также технологические компании и предприятия с опасным производством. «Мы также отмечаем повышенный интерес к страхованию от электронных и компьютерных преступлений от организаций нефинансовой сферы, в частности от компаний, предоставляющих услуги облачного хранения данных, по организации интернет-торговли, от крупных удостоверяющих и расчетных центров», — добавил Ус.

По данным Центробанка, количество кибератак на россиян в 2020 году возросло на 88% по сравнению с 2019 годом, напомнил эксперт. На корпоративном рынке ситуация с началом 2021 года также не улучшилась, добавил он.

По оценкам экспертов компании, объем рынка по страхованию киберрисков потенциально может возрасти до 10 млрд рублей страховой премии в год. «Достичь таких показателей вероятно при условии роста объема возможной ответственности организаций и предприятий за последствия киберинцидентов, включая штрафы за утерю персональных данных, сбои в предоставлении информации, оказании услуг», — заключил Виталий Ус.