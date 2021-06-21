Налоговые органы Эстонии и Финляндии начали обмениваться данными в режиме реального времени. Об этом в понедельник сообщил налоговый департамент Эстонии.

По его информации, которую приводит агентство BNS , в рамках этого проекта реализован первый в мире автоматический обмен данными между налоговыми департаментами двух государств.

«В настоящее время запросы данных между Эстонией и Финляндией составляют около трети всех запросов, поступающих из-за рубежа в обоих государствах, — сказал заместитель генерального директора налогово-таможенного департамента Эстонии Риво Рейтманн. — Таким образом, автоматический обмен данными значительно облегчает, а также ускоряет работу налоговых департаментов Эстонии и Финляндии — это является передовым примером хорошего сотрудничества между государствами».

Как указано в сообщении, обмен данными в режиме реального времени способствует эффективному расследованию трансграничных налоговых правонарушений, а также повышает качество обслуживания клиентов.