ЦБ установил официальные курсы валют с 22 июня.

Курс доллара повысился на 97,71 копейки, составив 73,1987 рубля (72,2216 рубля на 21 июня). Курс евро повысился на 89,99 копейки до 86,8942 рубля (85,9943 рубля на 21 июня).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся положительно по отношению к рублю. На 13:33 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,15 рубля (плюс 30 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:33 мск стоил 87,01 рубля (плюс 63 копейки).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 72,74 до 73,35 рубля за доллар и от 86,33 до 87,13 рубля за евро.