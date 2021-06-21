Обновленная единая методика определения расходов на ремонт поврежденного транспортного средства по договору ОСАГО вводит новый порядок формирования и утверждения справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часов работ, включая их публичное обсуждение. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Документ зарегистрирован Минюстом России, он вступит в силу 20 сентября (через 90 дней после официального опубликования) и заменит методику, действующую с 2014 года.

«Теперь средняя стоимость будет рассчитываться для каждого субъекта Российской Федерации (ранее — для более крупных территорий, экономических районов) и актуализироваться раз в три месяца вместо одного раза в полгода. Очередная версия справочников перед утверждением будет проходить общественное обсуждение на сайте профессионального объединения страховщиков. Высказывать замечания и предложения по предлагаемой средней стоимости запчастей, материалов и работ сможет неограниченный круг лиц», — поясняет ЦБ.

Документ также уточняет порядок расчета стоимости годных остатков в случае полной гибели автомобиля и конкретизирует источники информации о стоимости (будут учитываться цены интернет-магазинов). Вводятся необходимость идентификации транспортного средства, предоставленного на осмотр, и другие изменения.

Новая методика позволит повысить прозрачность формирования стоимостных справочников и исключить неоднозначные формулировки. При подготовке документа Банк России учитывал правоприменительную практику, а также предложения участников страхового рынка и экспертов.