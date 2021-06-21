По итогам 2020 года объем товарного спот-рынка увеличился более чем на 12% по сравнению с 2019 годом и составил 1,076 трлн рублей. Об этом свидетельствует проведенный Банком России анализ биржевого товарного рынка за 2020 год .

Структура организованного товарного рынка не претерпела изменений, по-прежнему значительную долю на нем занимают нефтепродукты и природный газ — 96,9% от общего объема торгов.

Объем сделок нефтепродуктами вырос на 11% и составил 987,2 млрд рублей. Наибольшую долю физических объемов торгов обеспечивали вертикально интегрированные нефтяные компании, которые смогли удовлетворить внутренний спрос на топливо.

На рынке природного газа впервые за последние годы наметился положительный тренд: торги увеличились на 27% до 56,6 млрд рублей за счет роста объемов продаж производителями. Важным событием прошлого года стал запуск механизма коммерческой балансировки газа с участием оператора товарных поставок, позволивший перепродавать невыбранные объемы газа.

Кроме того, в 2020 году были организованы спот-торги сахаром, которые проводятся в режиме двустороннего анонимного аукциона с использованием простого клиринга, а на срочном рынке стартовали торги поставочными фьючерсами на пшеницу.