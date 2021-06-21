Финансирование программ индивидуально-экономического развития регионов РФ необходимо увеличить в два раза — до 2 млрд рублей. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков. Для регионов с низкими показателями разработаны индивидуальные программы развития, на реализацию каждой из которых до 2024 года включительно выделяется по 1 млрд рублей ежегодно.

«Такое предложение хотел бы сформулировать — то есть еще раз продлить программу с пяти до десяти лет и удвоить финансирование программы по этим субъектам до 2 миллиардов рублей в год», — сообщил он в ходе круглого стола по вопросам реализации индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Республики Карелии, Республики Марий-Эл и Республики Тывы.

Широков отметил, что увеличение финансирования позволит преодолеть отставание регионов. «По крайней мере, сумма 2 миллиарда рублей в год была бы возможна для того, чтобы Тыва преодолевала это отставание, которое в целом объективными обстоятельствами вызывается», — пояснил он.

Эксперты назвали регионы с наибольшим неравенством доходов Самое сильное неравенство в 2020 году было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе — там самая обеспеченная группа населения получает в 10,2 раза больше.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагал продлить срок реализации индивидуальных программ развития регионов РФ с 2024 года до 2030-го, а объем финансирования инструментов поддержки по ним увеличить с 50% до 70%.