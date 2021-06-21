Эс-Би-Ай Банк запустил обновленную программу лояльности для обладателей пакета услуг «Свой круг», сообщается в релизе финорганизации. Теперь клиенты смогут воспользоваться повышенным кешбэком в выбранных категориях, добавить новые категории и копить кешбэк всей семьей.

В релизе отмечается, что количество категорий кешбэка увеличилось до 24. Помимо традиционных категорий добавлены «ЖКХ», «Налоги и штрафы», «Маркетплейсы» и «Ешь дома».

Максимальный кешбэк в выбранных категориях повышен до 15%, при покупке у партнеров банка он увеличивается до 20%. Кроме того, появилась возможность объединить схожие категории. Например, выбрав категорию «Авто и АЗС», клиент получает повышенный кешбэк не только на заправочных станциях, но и при техобслуживании.

Доступные категории и процент кешбэка зависят от расходов по счету. В зависимости от расходов клиенты имеют возможность открыть три категории кешбэка в месяц, список категорий не меняется.

«Еще одно преимущество новой программы лояльности: у баллов нет срока жизни, а значит, они не сгорают. Покупки можно компенсировать частями или полностью. Кроме того, даже при потере карты баллы не пропадут, так как они привязаны к счету», — говорится в релизе.