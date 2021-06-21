Основные фондовые торги в РФ завершились в понедельник разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,28% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 813,45 пункта. Индекс РТС опустился на 0,26% — до отметки 1 642,39.

В лидерах роста котировок — обыкновенные акции «АЛРОСы» (плюс 3,46%), ПИК (плюс 2,64%), ГДР Globaltrans Invest (плюс 2,57%), обыкновенные акции ЛСР (плюс 2,16%), ГДР X5 RetailGroup (плюс 1,71%). Акции «Магнита» в плюсе на 0,92%, «Норникеля» — на 0,83%, Московской биржи — на 0,59%, «Яндекса» — на 0,54%, «Полюса» — на 0,47%, «Газпрома» — на 0,26%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,11%, МТС — на 0,04%.

Наиболее заметное снижение котировок продемонстрировали обыкновенные акции «ИнтерРАО» (минус 1,92%), «Северстали» (минус 1,05%), НЛМК (минус 0,94%), «Аэрофлота» (минус 0,64%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (минус 0,58%). Бумаги Mail.ru подешевели на 0,5%, СберБанка — на 0,19%.



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«К вечеру дорожающая нефть все-таки вытянула российский фондовый рынок из уныния. Индекс Мосбиржи вырос до 3 813 пунктов и может колебаться в пределах 3 800—3 850 пунктов довольно долго», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Санкционные риски все еще давят, и это особенно заметно после того, как оптимисты понадеялись на встречу Путина и Байдена и остались ни с чем. Реакции Кремля в данном случае мало что значат, потому что санкционная составляющая не зависит ни от чего осязаемого. Угрозы есть, упоминания присутствуют, значит, и реакции будут», — добавляет она.



Бодрова отдельно отметила, что «сегодня неплохо выглядят акции ЛСР после решения компании уйти с Лондонской биржи — это приведет к увеличению объема бумаг в свободном обращении, что позитивно оценено инвесторами».

