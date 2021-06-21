Рубль подешевел к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 73,19 рубля, что почти на 34 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 87,17 рубля (плюс 79 копеек).

С начала сессии было проведено 50,6 тыс. сделок с долларом на 3,1 млрд долларов и 7,6 тыс. сделок с евро на 349 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 72,74—73,35 рубля за доллар и 86,33—87,28 рубля за евро.



Доллар дорожает на санкционных рисках, полагает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, «для оптимизма и расположения цели роста на уровне 74 этого мало, но после закрепления над 73,5 шансы возрастут».

