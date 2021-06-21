Число зарегистрированных в России по итогам пяти месяцев 2021 года преступлений с применением информационных технологий выросло на 25,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные МВД.

Из релиза ведомства следует, что число основных видов преступлений (убийств и покушений на убийство, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев, квартирных краж, краж транспортных средств) значительно сократилось, при этом за счет роста числа киберпреступлений общее количество зарегистрированных преступных деяний несколько увеличилось.

«Небольшой рост общего количества зарегистрированных преступлений (на 1,6%) обусловлен тем, что существенная часть криминальных деяний совершается с применением IT-технологий. В отчетном периоде их зарегистрировано на 25,7% больше, чем год назад, в том числе совершенных при помощи сети Интернет — на 48,4%, с использованием компьютерной техники — на 40,1%», — указано в сообщении МВД.



В том числе уточняется, что удельный вес преступлений в сфере высоких технологий вырос с 21,7% в январе — мае 2020 года до 26,8% по итогам пяти месяцев 2021-го.