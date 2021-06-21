Чистая прибыль банковского сектора РФ за май составила 216 млрд рублей, что на 7% выше результата апреля, а по итогам пяти полных месяцев текущего года показатель приблизился к 1 трлн рублей. Такие данные приводятся в обзоре ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2021 года» .

«Чистая прибыль сектора за май составила 216 млрд рублей (доходность на капитал — 23,6% в годовом выражении), это на 7% выше результата апреля (202 млрд рублей). По итогам пяти месяцев прибыль практически достигла 1 трлн рублей», — отмечается в материале.

Согласно таблицам к обзору, точный показатель прибыли текущего года по состоянию на 1 июня — 995 млрд рублей против 779 млрд на 1 мая.

Количество прибыльных банков выросло с 221 до 234. При этом доля прибыльных банков в активах сектора (без учета небанковских кредитных организаций, на которые приходится около 5,8% активов сектора) по итогам пяти месяцев 2021 года осталась на уровне 97%.

«Вероятно, что при отсутствии неожиданных шоков годовая прибыль превысит предыдущий прогноз в 1,5—1,7 трлн рублей и будет около 2 трлн рублей», — ожидают в ЦБ.

Корпоративный кредитный портфель рос в мае достаточно активно (плюс 1,1%), хотя и несколько медленнее, чем в апреле, когда был профинансирован ряд крупных сделок, указывают в ЦБ. В мае рост портфеля был в основном связан с кредитованием крупных компаний из разных отраслей (транспорт, розничная торговля, нефть и газ), а также с финансированием застройщиков жилья (прирост свыше 100 млрд рублей).

Третий месяц подряд продолжается активный рост розничного кредитного портфеля (плюс 2,2%), при этом необеспеченное кредитование растет быстрее ипотеки. По предварительным данным, рост ипотечного кредитования замедлился примерно до 2% с 2,8% в апреле, что, вероятно, связано с праздниками и нерабочими днями, а темп роста необеспеченного потребительского кредитования увеличился в мае до 2,2% с 1,6% в апреле, уточняют в Центробанке.

Объем выдач в рамках льготной ипотеки под 6,5% сопоставимо сократился по сравнению с апрелем (100 млрд рублей против 132 млрд), но ее доля в общем объеме выдач сохраняется на уровне около 25%. Всего на 1 июня 2021 года в рамках «Программы 6,5» выдано кредитов на сумму свыше 1,5 трлн рублей. С учетом озвученных планов по продлению льготной «Программы 6,5» с «усеченным» лимитом и более высокой ставкой (7%) можно ожидать некоторого всплеска спроса на эту программу в июне 2021 года в крупных агломерациях, полагают в ЦБ. В дальнейшем возможно некоторое замедление, но по итогам года можно ожидать прироста ипотечного кредитования на уровне около 20%, говорится в обзоре.



В числе прочего отмечается, что в корпоративном портфеле просроченная задолженность выросла на 0,7%, однако рост был зафиксирован по отдельным заемщикам и не носит системного характера. В рознице рост просрочки составил 1,3%, что ниже среднемесячного прироста за 2020 год (1,6%).

В части фондирования основной приток средств отмечался у корпоративных клиентов (плюс 2,4%), а также по бюджетному каналу, в основном благодаря налоговым и дивидендным поступлениям. При этом объем средств граждан за месяц ожидаемо сократился (минус 1,5%) после значительного роста в апреле, когда были авансированы социальные выплаты за май. В абсолютном выражении майское сокращение объема средств населения (без учета средств на счетах эскроу) составило 479 млрд рублей против притока в 942 млрд в апреле. В мае основной отток средств произошел с текущих счетов, хотя объем срочных вкладов также сократился (минус 287 млрд и минус 192 млрд рублей соответственно). Продолжался активный рост объема средств населения на счетах эскроу (плюс 180 млрд рублей, или 10,1%), хотя и немного медленнее, чем в апреле, что также согласуется с динамикой ипотеки.

Балансовый капитал банковского сектора сократился из-за выплаты дивидендов «Сбером», свидетельствуют данные ЦБ. «Несмотря на заработанную прибыль, балансовый капитал сектора в мае снизился на 194 млрд рублей, до 10,9 трлн рублей, в основном из‑за выплаты дивидендов (около 420 млрд рублей) крупнейшим банком», — указано в обзоре. При этом ЦБ оценивает запас капитала банков как комфортный, хотя он распределен среди банков неравномерно.



На 31 мая 2021 года в России действовали 383 кредитные организации, в том числе 346 банков.