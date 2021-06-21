Семьи с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет, путешествующие по России, смогут купить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования всех категорий со скидкой. Льготный тариф рассчитывается как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам министр транспорта Виталий Савельев.

«Государство возместит перевозчикам разницу между обычной ценой и ценой со скидкой. На компенсацию льготного тарифа в 2021 году потребуется более 1,3 миллиарда рублей. И эти средства уже предусмотрены в федеральном бюджете», — сказал он.

Программа распространяется как на самостоятельные путешествия, так и на организованные туры в любом направлении. Данная работа ведется в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы». Принятое решение не только повысит комфорт и удобство для пассажиров при передвижении железнодорожным транспортом, но и будет способствовать повышению доступности его услуг.

Сбор заявок на осуществление перевозок по субсидируемым тарифам будет открыт уже в конце этого месяца. Таким образом, в ближайшее время семьи с детьми смогут купить билеты по льготным тарифам и совершить путешествие.



В России также субсидируются и плацкартные перевозки как социально значимый сегмент, напоминает ТАСС. Кроме того, во всех вагонах внутрироссийских поездов дети до пяти лет ездят бесплатно, при возрасте ребенка от пяти до десяти лет оплата составляет 35% от стоимости взрослого билета. В учебный период школьникам и студентам от десяти до 17 лет на проезд в плацкартных вагонах предоставляется скидка 50%.