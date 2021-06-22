Рубль демонстрирует небольшое укрепление к доллару и евро на утренних торгах вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:50 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,06 рубля, что на 7,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 86,98 рубля (минус 18 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,03—73,1275 рубля за доллар и 86,6915—87,3675 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.