Количество квартир с обременением в продаже в России за год выросло на 20%, пишут «Известия» . Об этом рассказал руководитель направления срочного выкупа недвижимости федеральной компании «Этажи» Алексей Панов. В основном это квартиры, находящиеся в залоге у банков, а также приобретенные с привлечением средств материнского капитала. По словам Панова, при продаже квартиры, купленной с использованием маткапитала, должны быть выделены доли детям в новом жилье или положены соответствующие долям суммы на банковский счет с разрешения опеки.

За прошедший год доля подобных квартир увеличилась примерно на 18–20%, отметила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Больше всего на рынке лотов, находящихся в залоге у банка. Также обременения применяются, если недвижимость куплена в рассрочку, в отношении нее заключен договор доверительного управления (например, опекуном в интересах подопечного) или пожизненной ренты, указала она. Также в числе обременений — арест имущества. Судебные приставы могут накладывать запрет на сделки до погашения задолженности, пояснила председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова. При этом именно изъять квартиру, а не арестовать, крайне сложно.

Увеличение доли квартир с обременениями на рынке обусловлено, прежде всего, продолжающимся снижением уровня доходов населения и тем, что люди продавали свои старые квартиры, а покупали по более выгодным условиям новые, отметили эксперты. За год действия льготной ипотеки многие реализовывали свое жилье для покупки новостроек, рост интереса к загородным форматам также стимулировал продажу городского жилья, увеличилось число межрегиональных сделок. Росту доли залоговых квартир способствовало и увеличение доли инвестиционных сделок, добавил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

К концу года доля квартир с обременением может увеличиться до 25%, а интерес к срочному выкупу квартир вырастет еще в среднем на 15–20%, спрогнозировал Панов. Расширение программы семейной ипотеки будет только способствовать укреплению этого тренда, считает Колочинский. А изменение условий программы льготной ипотеки, напротив, приведет к уменьшению числа сделок с ее использованием. Частные инвесторы откажутся от нее и, как следствие, инвестиционных квартир с обременением станет меньше, добавил он.