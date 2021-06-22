Счетная палата РФ и Комитет государственного контроля Республики Беларусь считают целесообразным размещать свободные остатки средств бюджета Союзного государства за прошлые годы на банковских депозитах. Об этом говорится в заключении Счетной палаты РФ и Комитета госконтроля на отчет Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2020 год.

«По мнению Счетной палаты и Комитета госконтроля, представляется целесообразным рассмотреть вопрос о размещении временно свободных остатков средств бюджета Союзного государства на банковские депозиты. Положительная практика существует на территории Республики Беларусь», — говорится в документе.

При этом остатки союзного бюджета прошлых лет продолжают сокращаться. Такая тенденция отмечается с 2018 года. Тогда остаток составил почти 2,5 млрд рублей, к 2019 году — уже 771 млн, а по итогам прошлого года — менее 550 млн. Эти средства были направлены на финансирование новых программ, проектов и мероприятий Союзного государства. Всего на 2020 год были запланированы 25 мероприятий, 12 программ и два проекта Союзного государства.



Согласно расчетам, на 1 января 2022 года сумма предполагаемых свободных остатков достигнет 200,3 млн рублей (ставка Национального банка Республики Беларусь на безотзывный (годовой) депозит на 30 апреля 2021 года составляла 4,2%, на шесть месяцев — 3,5%). В случае размещения свободных остатков на банковский депозит размер дохода за год составит более 8 млн рублей, за шесть месяцев — 3,5 млн.