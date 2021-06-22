Самая лучшая инвестиция для тех, у кого есть непогашенный кредитный долг, — это его закрыть. Если у россиянина есть какие-то средства на погашение таких кредитов, обязательно нужно их использовать. Если денег на оплату кредита нет, то есть несколько шагов, которые стоит предпринять, рассказал агентству «Прайм» создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

По его словам, одно из возможных решений — реструктуризация кредита. Для этого нужно обратиться в свой банк, письменно изложить ситуацию и предложить им реструктурировать ваш кредит по удобной формуле. К примеру, попросить банк сделать паузу в платежах на два месяца, а дальше снизить сумму платежа по кредиту и увеличить срок кредита.

Клопенко советует сделать это обязательно в письменном виде, в двух копиях. Если банк отказывает в реструктуризации, можно обратиться в суд.