Российские фондовые индексы во вторник начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,5% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 832,58 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,52% и равнялся 1 650,87 пункта.

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Настроения на мировых рынках вчера резко улучшились: американские индексы широкого профиля выросли от 1,3% до 1,8%. Таким образом, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, выкуплена просадка на заявлении главы ФРС США Джерома Пауэлла о возможности обсуждения сворачивания программы количественного стимулирования американской экономики. Сильно подросли цены на сырьевые активы.

На этом фоне отскочил и российский рынок акций, хотя в целом нет уверенности, что он продолжит восходящий тренд, говорит Антонов. «Любая «ястребиная» риторика ФРС спровоцирует новую волну продаж. Скорее всего, в ближайшее время рынки будут торговаться в волатильном боковике с рисками серьезной коррекции. Поэтому сейчас лучше выбрать спекулятивную тактику торгов и крыть даже небольшую прибыль», — комментирует аналитик.