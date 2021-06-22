Из ячейки СберБанка в Москве неизвестные похитили более 1 млн рублей, принадлежащие начальнику управления защиты IT-инфраструктуры компании «Норникель», сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«В полицию обратился 44-летний начальник управления защиты IT-инфраструктуры «Норникеля» с заявлением о краже из ячейки СберБанка на Пресненской набережной более 1 млн рублей», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, неизвестные, используя ячейку рядом выше, проделали отверстие в перегородке с ячейкой потерпевшего и похитили деньги.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка полиции, кража произошла в период с 7 по 21 июня. Полицейские разыскивают причастных к преступлению, возбуждено уголовное дело.