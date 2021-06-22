Средний размер выданных потребительских кредитов в мае 2021 года составил 294,5 тыс. рублей, сократившись на 2,4% по сравнению с рекордным апрелем. Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний чек потребкредита вырос на 43,6%.

Самый большой средний размер выданных потребкредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (577,2 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (538,2 тыс.), Московской области (450,7 тыс.), Санкт-Петербурге (428,6 тыс.) и Ханты-Мансийском АО (422,5 тыс.).

Самую серьезную динамику снижения среднего размера выданных потребкредитов продемонстрировали Приморский край (-10,3%), Волгоградская область (-6,4%), Краснодарский край (-5,8%), а также Саратовская (-5,6%) и Воронежская (-5,3%) области. В некоторых регионах средний чек потребкредита, напротив, вырос, в том числе в Республике Саха (Якутия) (+9,4%), Тюменской области (+4,1%), а также в Алтайском крае (+1,1%) и Московской области (+1,1%). В Москве снижение среднего чека потребкредита составило 3,8%, а в Санкт-Петербурге этот показатель не изменился.