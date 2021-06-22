Банк России сообщил о назначении Кирилла Пронина директором департамента финансовых технологий. Ранее он возглавлял департамент инвестиционных финансовых посредников ЦБ, сообщает пресс-служба регулятора.

«Приказом председателя Банка России с 25 июня 2021 года директором департамента финансовых технологий назначен Пронин Кирилл Валерьевич», — говорится в релизе.

Пронин сменит на этом посту Ивана Зимина, который покинет его 24 июня.

«Сфера финансовых технологий — одна из самых динамично развивающихся отраслей как российского рынка, так и мирового, требующая стратегического мышления и быстрого реагирования на современные вызовы. И мы уверены, что Кирилл Пронин, который продемонстрировал высокий профессионализм на руководящих постах в Банке России и имеет большой опыт работы с разными участниками финансового рынка, придаст новый импульс нашей работе в этом направлении», — отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Исполняющим обязанности директора департамента инвестиционных финансовых посредников назначена Шишлянникова Ольга Юрьевна.