В апреле 2021 года портфель кредитов, предоставленных российскими банками субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), продолжил расти и на 1 мая составил 6,252 трлн рублей, увеличившись за месяц на 89,3 млрд рублей. Такие данные представлены в статистическом бюллетене «Кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства».

Годовой темп прироста задолженности по кредитам субъектам МСП вырос по сравнению с предыдущим месяцем и на указанную дату составил 24,8%.

Объем предоставленных субъектам МСП кредитов в апреле 2021 года увеличился по сравнению с мартом до 934,4 млрд рублей. Количество выданных субъектам МСП кредитов также выросло по сравнению с мартом и составило 154 553.

Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным кредитам субъектам МСП — нефинансовым организациям в рублях в апреле 2021 года составила 8,27% годовых, по долгосрочным — 7,46% годовых.