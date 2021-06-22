ЦБ РФ установил официальные курсы валют с 23 июня.

Курс доллара снизился на 3,26 копейки, составив 73,1661 рубля (73,1987 рубля на 22 июня). Курс евро повысился на 17,35 копейки до 87,0677 рубля (86,8942 рубля на 22 июня).

На валютных торгах Московской биржи в середине дня вторника курс доллара расчетами «завтра» повысился на 3 копейки и составил 73,16 рубля. Евро на тот же момент времени подешевел на 16 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 87 рублей.

Курсовые диапазоны с начала сессии составляют 73,03—73,25 рубля за доллар и 86,92—87,37 рубля за евро.