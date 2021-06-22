В России необходимо продолжить политику увеличения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан, сделав многоступенчатую систему и повысив ставку до 35%. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков изданию Ura.ru .

«Дальше надо будет сделать ступенчатую шкалу налогообложения. В Америке до 50% доходит подоходный налог, с учетом федеральной ставки и региональной. Я думаю, нам до 50% не надо доводить, но если мы доведем до 35%, это вполне нормально», — сказал депутат.

По мнению Аксакова, это позволит государству направлять больше средств на адресную помощь нуждающимся.

«Не представляю, куда девают деньги те, кто получает, условно, миллион долларов и выше, <...> это средства, которые помогут очень многим», — подытожил Аксаков.

С этого года вступил в силу закон о повышении НДФЛ для состоятельных россиян. Доходы, превышающие 5 млн рублей в год, облагают налогом по ставке 15%, а не 13%.

Отменить плоскую шкалу налогообложения предложил президент РФ Владимир Путин. Эта мера касается периодических и активных доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды), но не распространяется на средства, вырученные с продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.