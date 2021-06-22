Минфин РФ с начала 2022 года будет ежеквартально мониторить средний уровень зарплат и занятости в сегменте общественного питания, сообщил статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«С 1 января 2022 года Минфин будет ежеквартально мониторить средний уровень зарплат и занятости в сегменте общепита», — сказал Сазанов.

Госдума в середине июня приняла закон, реализующий предложение президента РФ Владимира Путина об освобождении с 2022 года от НДС предприятий общественного питания, выручка которых не превышает 2 млрд рублей в год.

Ранее Путин, выступая 4 июня на ПМЭФ, предложил запустить c 2022 года пилотный проект для предприятий общепита, освободив их от НДС при выручке не более 2 млрд рублей в год. Идея проекта заключается в том, чтобы отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому. При этом за такими предприятиями сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15%, даже если численность их персонала вырастет до 1,5 тыс. человек, сейчас такой порог составляет 250 человек, пояснял глава государства.

Принятый Госдумой закон освобождает от НДС услуги, которые оказывают предприятия общепита (рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при данных объектах и иные аналогичные объекты общепита), а также выездное обслуживание.