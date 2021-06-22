На рынке аукционных продаж появился новый финансовый инструмент, который позволит инвесторам приобретать объекты коммерческой недвижимости в лизинг. Об этом сообщает лизинговая компания «ТрансФин-М» — партнер соответствующего проекта Российского аукционного дома.

«Мы вывели на рынок уникальную услугу — приобретение объектов недвижимости на торгах РАД с привлечением механизма лизинга, который позволит покупателям приобретать объекты без ущерба основному бизнесу. ПАО «ТрансФин-М» — наш первый партнер в рамках этого проекта. Несомненно, данная услуга будет востребована покупателями корпоративного и государственного имущества, реализацией которого занимается РАД», — заявил исполнительный директор Российского аукционного дома Константин Раев, чьи слова приводятся в релизе.

Для покупки актива клиенту нужно выбрать объект на сайте РАД и обратиться с запросом на лизинг в «ТрансФин-М». Если состояние объекта позволяет его приобрести с помощью данной программы, покупатель проходит упрощенную процедуру согласования и, получив положительное решение от лизингодателя, вносит аванс в размере порядка 20% от стоимости лота по договору лизинга. Оставшаяся сумма оплачивается лизинговой компанией. Далее, в течение срока действия договора, клиент выплачивает в рассрочку равными платежами сумму, составляющую стоимость сделки, и после выплаты всей суммы становится собственником объекта.

Кроме того, на сайте РАД будут представлены объекты, которые уже прошли предварительный аудит «ТрансФин-М» и одобрены как объекты лизинга. По данным объектам процедура оформления лизинга будет ускоренной.

«Индикативные условия финансирования определяются исходя из начальной цены торгов, состояния актива и его коммерческого потенциала», — указывает лизинговая компания.

«Ежемесячные платежи в рамках данной программы будут приблизительно равны арендным», — уточняет председатель совета директоров ПАО «ТрансФин-М» Алексей Тайчер.



По словам Константина Раева, «программа может быть особенно интересна для приобретения объектов офисной недвижимости, обеспеченных арендным потоком, так как в этом случае платежи от аренды будут формировать до 80% суммы ежемесячного лизингового платежа».