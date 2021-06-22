Минфин России 23 июня проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26238RMFS с датой погашения 15 мая 2041 года в объеме 30 млрд рублей по номинальной стоимости.

На втором аукционе будут предложены ОФЗ-ПД выпуска № 26237RMFS (дата погашения 14 марта 2029 года) в объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.