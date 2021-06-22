Основные фондовые торги в России завершились во вторник в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,22% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 821,68 пункта. Индекс РТС повысился на 0,19% — до отметки 1 645,59.

В лидерах роста котировок оказались обыкновенные акции «Русала» (плюс 2,44%), «Роснефти» (плюс 1,82%), ГДР Globaltrans Invest (плюс 1,51%), группы TCS (плюс 1,25%), обыкновенные акции «Газпрома» (плюс 1,15%).

Наиболее заметное снижение стоимости показали обыкновенные акции НЛМК (минус 4,04%), «Норникеля» (минус 1,65%), «Новатэка» (минус 1,58%), ММК (минус 1,56%), Московской биржи (минус 1,28%). Бумаги Mail.ru — в минусе на 1,18%, МТС — на 0,44%, «Яндекса» — на 0,38%, СберБанка — на 0,33%, «Магнита» — на 0,3%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,07%, «Полюса» — на 0,04%.



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«Российские активы чувствительно реагируют на внешний фон», — отмечает эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Сегодня мы открылись вверх на позитивном внешнем фоне, индекс Мосбиржи приближался к двухнедельной вершине. <…> Вчерашнее мощное восходящее движение глобальных индексов и нефти во вторник некоторое время продолжалось. Нефтяные цены утром вновь переписали многомесячные вершины. Позитивом могла стать опубликованная речь главы ФРС, с которой он должен выступить сегодня в палате представителей, на тему реакции Центробанка на пандемию. В документе отмечается устойчивое улучшение состояния экономики, но она по-прежнему противостоит угрозам со стороны пандемии, поэтому [Джером] Пауэлл обещает продолжать сверхмягкую монетарную политику ФРС. <…> Утром мировые фондовые индикаторы перешли к коррекционному снижению, а после старта российской сессии и нефть просела, что вызвало у нас нисходящий импульс. Давление на рисковые активы мог оказать рост доходностей гособлигаций США, стартовавший еще вчера. <…> Во второй половине дня внешний фон стал улучшаться, вызвав у нас умеренный подъем. Однако мы не смогли обновить дневные вершины, по-прежнему испытывая давление со стороны ухудшения геополитической обстановки, вызванного недавним анонсом новых антироссийских мер», — комментирует аналитик.