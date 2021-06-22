Курсы доллара и евро к рублю почти не изменились по итогам основной валютной сессии вторника, показывают данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составлял около 73,14 рубля, прибавляя менее копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Минутой позже доллар уже терял около копейки и стоил 73,13 рубля. Курс евро на 19:00 мск равнялся 87,11 рубля (минус 5 копеек).



С начала сессии было проведено 31,5 тыс. сделок с долларом на сумму чуть меньше 2,1 млрд долларов и 4,5 тыс. сделок с евро на 214 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 73,03—73,3 рубля за доллар и 86,92—87,37 рубля за евро.

«Рубль оказался зажат между двух огней: с одной стороны, дорогая нефть, с другой — санкционные страхи. В таких условиях главное, что решили делать инвесторы, — это не делать ничего», — комментирует ситуацию на валютном рынке старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«В России сейчас начинается очередной налоговый период, и пока нефть на максимумах, у «сырьевого» рубля должно быть все хорошо. А если санкционные страхи не получат подкрепления извне, <…> рубль сможет еще раз укрепиться», — прогнозирует она.



«Ближе к вечеру большинство валют на развивающихся рынках торговалось в минусе к американскому доллару <…>. Российский рубль демонстрировал минимальное изменение в паре с американской валютой, хотя формально находился даже в небольшом плюсе. Чувствовать себя гораздо увереннее других коллег по развивающимся рынкам рублю помогали цены на нефть, вновь перешедшие во второй половине дня к укреплению. <…> В паре с единой европейской валютой укрепление рубля было более заметным в результате ослабления евро на глобальном рынке», — объясняет начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«Чуть позже вечером внимание инвесторов будет приковано к выступлению перед конгрессом главы ФРС Джерома Пауэлла, риторика которого может усилить волатильность на сырьевом и валютном рынках. Впрочем, для рубля не менее актуальной будет оставаться геополитическая повестка», — добавляет эксперт.

