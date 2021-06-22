Московский городской суд утвердил мировое соглашение между российским музыкантом Филиппом Киркоровым и латвийским банком ABLV. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, апелляционная инстанция прекратила дело о взыскании с певца почти 780 тыс. евро ипотечного долга.

«22 июня 2021 года в Московском городском суде сторонами по гражданскому иску ABLV Bank, AS к Киркорову Ф. Б., ООО «Филипп Киркоров продакшн» было представлено мировое соглашение. Суд апелляционной инстанции отменил решение Таганского районного суда Москвы от 5 декабря 2019 года, утвердил мировое соглашение, прекратил производство по гражданскому делу», — сказал собеседник агентства. По его словам, судебное заседание в Мосгорсуде проходило в закрытом режиме.

Ранее Таганский суд Москвы в качестве взыскания по ипотечному долгу Киркорова перед ABLV постановил выставить на торги одну из квартир певца в Латвии, стоимость которой составляет около 200 млн рублей. На торги также должны были выставить духовой шкаф и кофемашину Miele, а также четыре кондиционера Daikin, которые находятся в квартире. Кроме того, согласно решению суда первой инстанции, с Киркорова и ООО «Филипп Киркоров продакшн» солидарно должны были взыскать в пользу банка ABLV кредитную задолженность в размере почти 780 тыс. евро и расходы по уплате госпошлины в размере почти 70 тыс. рублей.

Представляющий интересы артиста юрист Александр Добровинский уточнял ТАСС, что районный суд частично удовлетворил гражданский иск банка, требовавшего взыскать с Киркорова около 4 млн евро по ипотечному кредиту, включая штраф, неустойку и проценты. Как отмечал представитель певца, юристы до начала судебного разбирательства предлагали банку мировое соглашение, однако истец ответил отказом.

Во вторник Добровинский уточнил ТАСС, что договориться с банком удалось на сумму на 100 тыс. евро меньше заявленной в иске кредитной организации. «Сегодня было закрыто дело Филиппа Киркорова и латвийского банка ABLV, который пытался на нем нажиться, взыскав, помимо суммы кредита, непонятные проценты, пени и прочее. Представители банка долго пытались с нами бороться, но мы убедили суд, что Филипп Бедросович ничего не должен банку, кроме тех денег, которые он занимал. Это примерно 680 тысяч евро», — сказал он.



Второй кассационный суд общей юрисдикции в марте этого года отменил решение первой инстанции, вынесенное Таганским судом, по тяжбе латвийского банка с Филиппом Киркоровым. Дело было направлено в Мосгорсуд на новое рассмотрение.