Предельная цена контракта на закупку госкомпаниями товаров и услуг у малых и средних предприятий будет повышена до 800 млн рублей. Такое постановление утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Ранее стоимость одного контракта ограничивалась планкой в 400 млн рублей. «В отдельных случаях это приводило к дроблению закупки на более мелкие лоты, что, в свою очередь, становилось помехой для выполнения работ, — поясняют в правительстве. — Например, при строительстве дороги приходилось заключать контракты на неоправданно мелкие участки трассы. Теперь эта проблема будет решена».

Предельная цена, зафиксированная в постановлении, увязана с критерием отнесения предприятия к категории малых, согласно которому выручка компании не должна превышать 800 млн рублей в год.



«Принятое решение позволит усовершенствовать процедуру закупок товаров и услуг у МСП, поддержит представителей малого и среднего бизнеса», — ожидают в Кабмине.