В правительстве РФ проработают меры по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Об этом сообщает Кабмин по итогам совещания заместителя председателя правительства Александра Новака с представителями нефтегазовых компаний по ценам на нефтепродукты.

По словам Новака, важнейшей целью остается сохранение динамики розничных цен на нефтепродукты в рамках общей инфляции. «Для этого внесен ряд поправок в законодательство, скорректирован в соответствии с предложениями компаний демпфер на топливо», — уточнил вице-премьер.

Он отметил, что текущая ситуация находится под влиянием конъюнктуры мировых рынков, в частности растущих нефтяных котировок. «Это давит на внутренний рынок. При этом цены на АЗС изменяются в рамках инфляции, компании выполняют свои обязательства. В то же время ситуация пока в полной мере не стабилизирована», — констатировал Новак.

По итогам обсуждения он дал поручение Минэнерго России совместно с Федеральной антимонопольной службой проработать увеличение на 1% минимальных нормативов поставляемых на биржу автомобильных бензинов и дизельного топлива в III квартале 2021 года. Кроме того, ФАС поручено разработать соответствующий инструмент по контролю за исполнением поручения со стороны участников топливного рынка. Изменения в совместный приказ ведомств «Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов» должны быть внесены в правительство до 15 июля 2021 года.

ФАС и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа должны подготовить изменения в правила биржевой торговли нефтепродуктами, предложения по увеличению интервала между размещением на бирже предложения о продаже и самой покупкой.



Кроме того, необходимо дополнительно проработать меры по стабилизации цен на оптовом рынке, постановил Новак. Минэнерго России с учетом ситуации на рынке нефтепродуктов в III квартале 2021 года поручено рассмотреть вопросы целесообразности введения временного запрета на экспорт бензина, а также изучить необходимость заключения с нефтяными компаниями соглашений по установлению максимально допустимых индикативных значений региональных оптовых цен, которые обеспечивают необходимую маржинальность розничного рынка, и проработать их параметры.