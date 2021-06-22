Агентство по страхованию вкладов 15 июня 2021 года направило в Арбитражный суд Воронежской области заявление о привлечении лиц, контролировавших банк «Воронеж», к ответственности в форме возмещения убытков в общем размере 6,54 млрд рублей. Информация об этом опубликована на сайте агентства.

Согласно сегодняшнему сообщению, «заявление подано в отношении Кисляка О. Н., Зюзюковой Т. В., Струковой С. Н., Хапрова А. Г., Яхина Р. Ф.».

Из сообщения , размещенного на сайте АСВ несколькими днями ранее, следует, что иск предполагает взыскание в пользу агентства, представляющего интересы банка, с Олега Кисляка, Татьяны Зюзюковой и Светланы Струковой солидарно примерно 377,3 млн рублей; с Рафиса Яхина и Кисляка солидарно 612 млн; с Александра Хапрова и Кисляка солидарно более чем 3,989 млрд; с Кисляка и Зюзюковой солидарно 1,57 млрд рублей.

Напомним, что, в частности, Олег Кисляк, Татьяна Зюзюкова и Светлана Струкова входили в правление банка; Кисляк занимал пост президента и также был членом наблюдательного совета кредитной организации.

В деле банка «Воронеж» обнаружились махинации с «голубыми фишками» Компания, реализовавшая их якобы по поручению «Воронежа» по ценам «значительно ниже рыночных», через месяц после этого объявила о банкротстве.

АСВ, которое после признания банка банкротом осуществляет там функции конкурсного управляющего, поясняет, что, как было установлено в ходе конкурсного производства, контролирующими лицами «совершались сделки по перечислению денежных средств на счета не осуществляющих реальной деятельности контрагентов». «Также в банке совершались действия по отчуждению рыночных ценных бумаг. Кроме того, агентство установило, что контролировавшие банк лица выдавали заведомо безнадежные ссуды физическим лицам и приобретали ценные бумаги по завышенной стоимости», — говорится в релизе.

Все эти обстоятельства по закону являются основанием для привлечения руководителей банка к гражданско-правовой ответственности в форме взыскания убытков, заключают в агентстве.



Лицензия у банка «Воронеж» была отозвана 15 июня 2018 года.