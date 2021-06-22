Число зарегистрированных безработных в РФ за месяц снизилось до 1,292 млн человек, следует из данных Минтруда, представленных к очередному заседанию Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Как напоминает РИА Новости, ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что на 12 мая в качестве безработных в РФ зарегистрировано менее 1,53 млн человек.



«По состоянию на 15 июня 2021 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 1 млн 292,21 тыс. человек; количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 2 млн 134,25 тыс. единиц», — говорится в документе.