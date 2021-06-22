Проблемы, с которыми столкнулся мир в связи с пандемией COVID-19, почти не повлияли на процесс увеличения благосостояния в 2020 году. К такому выводу пришел Credit Suisse Research Institute в 12-м ежегодном исследовании Global Wealth Report. Как поясняется, это было достигнуто благодаря мерам, принятым правительствами и центральными банками для снижения влияния кризиса на экономику.

Пандемия оказала значительное влияние на глобальные рынки в I квартале 2020 года, констатируют авторы исследования. По их оценкам, в период с января по март 2020 года общее мировое благосостояние домохозяйств сократилось на 17,5 трлн долларов, или 4,4%. Эту тенденцию удалось в целом переломить к концу июня. Во второй половине 2020-го цены акций продолжили расти, достигнув рекордных уровней к концу года. Цены на недвижимость также росли темпами, которых не наблюдалось в течение многих лет.

По итогам 2020-го общее мировое благосостояние выросло на 28,7 трлн долларов, достигнув 418,3 трлн. Исходя из текущего курса доллара США общемировое благосостояние выросло на 7,4%, а богатство на душу взрослого населения — на 6%. При этом масштабное ослабление доллара США обеспечило 3,3 процентного пункта в общем показателе прироста. Если бы курсы валют оставались на уровне 2019 года, общемировое благосостояние выросло бы на 4,1%, а на душу взрослого населения — на 2,7%.

Общее благосостояние выросло на 12,4 трлн долларов в Северной Америке и на 9,2 трлн в Европе. В Китае рост составил 4,2 трлн, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе с исключением Китая и Индии — 4,7 трлн.

Как в Индии, так и в Латинской Америке отмечено снижение общего благосостояния по итогам 2020 года. Общее благосостояние в Индии уменьшилось на 594 млрд долларов, или 4,4%. Это снижение усугубилось падением курса валюты: при стабильном курсе оно уменьшилось бы на 2,1%. Латинская Америка показала худший результат среди всех макрорегионов: падение общего благосостояния составило 11,4%, или 1,2 трлн.

В числе прочего сообщается, что разница в уровне благосостояния среди взрослых в 2020 году увеличилась. Количество миллионеров в мире выросло на 5,2 млн и достигло 56,1 млн человек. 2020-й стал годом, когда впервые более 1% мирового взрослого населения стали долларовыми миллионерами в номинальном выражении. Группа сверхбогатых людей выросла еще более заметно — на 24%: это самое большое значение прироста с 2003 года. За период с 2000 года количество людей с состоянием от 10 тыс. до 100 тыс. долларов показало самый динамичный рост, увеличившись более чем в три раза — с 507 млн до 1,7 млрд человек к середине 2020 года. Это связано с растущим достатком в развивающихся экономиках, особенно в Китае, и ростом среднего класса в развивающемся мире, поясняют аналитики.

По прогнозам, мировое благосостояние вырастет на 39% в следующие пять лет и к 2025 году достигнет 583 трлн долларов. На долю стран с низкими и средними доходами в этом росте придется 42%, несмотря на то что сегодня их доля в мировом благосостоянии составляет 33%. Рост состояния в расчете на одного взрослого составит 31%. Ожидается, что и количество миллионеров (без поправки на инфляцию) заметно вырастет в течение следующих пяти лет и составит 84 млн человек, а количество сверхбогатых людей достигнет 344 тыс.



Согласно материалам Credit Suisse Research Institute, в России число людей с состоянием более 1 млн долларов уменьшилось в 2020 году на 44 тыс. (с 313 тыс. человек в 2019-м до 269 тыс.). Доля общего богатства, приходящаяся на 1% самых зажиточных граждан, выросла с 57,1% до 58,2%. К 2025 году ожидается увеличение числа долларовых миллионеров на 186 тыс. человек, или 69,1%, — до 455 тыс.