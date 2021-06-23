Рубль укрепляет позиции к доллару и евро на утренних торгах среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:56 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,8425 рубля, что на 3,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил около 86,8175 рубля (минус 24,25 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 72,7925—72,9825 рубля за доллар и 86,585—87,2125 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.