Банки с 26 октября 2021 года смогут начать подключение карт «Мир» к Google Pay для оплаты с помощью смартфона, пишут «Известия» , ссылаясь на информационный бюллетень, направленный в кредитные организации. В документе уточняется, что это позволит держателям карт «Мир» токенизировать их на устройствах, работающих на базе Android, для совершения операций с использованием сервиса. Нововведение обязательно и для российских, и для зарубежных банков – эмитентов нацкарт, осуществляющих их токенизацию и подключающихся к сервису Google Pay, подчеркивается в бюллетене.

Техническая готовность сервиса для банков будет прописана на уровне документации в осеннем релизе компании — тогда кредитные организации смогут реализовать у себя эту технологию, отметили в платежной системе, уточнив, что срок внедрения будет индивидуальным для каждого конкретного банка.

​Mir Pay стал доступен держателям карт «Мир» СберБанка СберБанк присоединился к сервису бесконтактной оплаты Mir Pay, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь держатели банковских карт платежной системы «Мир», выпущенных СберБанком, могут оплачивать покупки смартфоном с помощью мобильного приложения Mir Pay .



По словам главного архитектора департамента технологического развития СКБ Банка Александра Вдовина, с учетом доступности устройств на базе Android с предустановленным Google Pay поддержка сервисом карт «Мир» будет очень востребована среди клиентов. По оценкам УБРиР, токенизация национального пластика будет популярна не только среди работников бюджетной сферы, но и среди студентов. В Банке ДОМ.РФ ожидают роста объемов покупок по нацкартам на 20–25%. В банке «Ак Барс» сообщили: когда клиент подвязывает пластик к смартфону, обороты в среднем увеличиваются на 10–12%.

Как считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, подключение карт «Мир» к Google Pay позволит увеличить число трансакций по национальному пластику на 10–20%. После того как интеграция функционала станет доступна банкам, подключение «Мира» к Google Pay займет порядка месяца, полагает эксперт. В качестве основной нацкарту используют 42% россиян: среди них выше доля тех, кто получает соцвыплаты, также их держатели имеют сравнительно низкий материальный статус, отметил руководитель направления исследований центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково – РЭШ» Егор Кривошея.