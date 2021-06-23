Правительство не поддержало идею депутатов направить профицит средств пенсионных накоплений, выявленный после удовлетворения требований всех кредиторов ликвидируемых НПФ, в фонд гарантирования пенсионных накоплений (ФГПН), пишет «Коммерсант» . Это следует из официального отзыва на соответствующий законопроект. Правительство считает, что нужно направить профицит в ПФР, чтобы разнести его на лицевые счета застрахованных лиц, заключивших договоры с ликвидированными НПФ.

С 2014 года АСВ является ликвидатором НПФ, работающих по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). За три года АСВ осуществляет реализацию активов и расчеты с кредиторами. В пяти НПФ после удовлетворения требований всех кредиторов в ходе реализации активов был выявлен профицит пенсионных накоплений в размере 429 млн рублей.

В начале года в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому образовавшийся профицит должен быть направлен в ФГПН, но в правительстве полагают, что этим фондом «достаточно обеспечивается гарантия защиты прав и законных интересов застрахованных лиц и исполнение страховщиками обязательств по ОПС в случае наступления гарантийного случая». В ЦБ отметили, что предлагаемый правительством подход по направлению профицита средств пенсионных накоплений в ПФР позволит защитить интересы наименее защищенной категории кредиторов — пенсионеров, а также обеспечит скорейшее завершение ликвидационных процедур. Такой же позиции придерживаются в АСВ.

По словам управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, позиция регулятора и ведомств, сделавших выбор в пользу граждан, может свидетельствовать о повороте к интересам росиян от излишней перестраховки. Может быть поднят вопрос о другой части системы гарантирования — резерве по ОПС, созданном в ПФР и НПФ. Поэтому можно поставить вопрос о потенциальном возвращении потерянных гражданами средств, отметил Митрофанов.