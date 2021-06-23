📰 Объем госгарантий на модернизацию алюминиевых заводов составит 300 млрд рублей, сообщила «Российской газете» вице-премьер Виктория Абрамченко. Ранее президент поручил провести экологическую модернизацию алюминиевых заводов в Иркутске, Братске, Красноярске и Новокузнецке. По словам Абрамченко, Минпромторг и Минфин уже подготавливают необходимую документацию. В программе потребуется предусмотреть госгарантии на модернизацию этих заводов непосредственно в законе и бюджете. Весь процесс модернизации завершится к 2030 году, однако существенное снижение выбросов в атмосферный воздух ожидается уже к 2024 году. Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев отметил, что модернизация алюминиевых заводов позволит к 2027 году подтянуть их до конкурентного «зеленого» уровня. Эксперт также спрогнозировал стабилизацию цен на алюминий в этом году в диапазоне 2 300—2 500 долларов за тонну.

📰 В первом полугодии машины в России подорожали на 5–20%, следует из проведенного «Коммерсантом» опроса дилеров. Причем отдельные модели дорожали значительно активнее — на 20%, так как именно на этот период пришлась основная коррекция цен из-за девальвации и удорожания комплектующих из-за их дефицита и колебания курса валют. Прогнозы экспертов и участников рынка по поводу цен на автомобили во втором полугодии разнятся: одни утверждают, что с июля рост цен замедлится, другие же не видят предпосылок к этому.

📰 В Госдуму внесли законопроект Минфина об ускорении продаж некрупных активов государства, пишет «Коммерсант» . Порог стоимости объектов казны, которые можно будет продавать без включения в программу приватизации, предлагается установить на уровне 100 млн рублей, их де-факто сможет купить и единственный участник аукциона, и единственный интересант при продажах без объявления цены. Так ведомство намерено снять с себя необходимость содержания в госсобственности низколиквидного и ненужного государству имущества — сейчас даже при наличии покупателя на оформление его приватизации уходят годы. Формирование перечня «непрофилей» Минфин предлагает правительству поручить Росимуществу (агентство будет размещать его в Интернете для расширения круга потенциальных покупателей), а его утверждение закрепить за собой.

📰 После возобновления авиасообщения с Турцией и наводнения в Крыму продажи туров на юг России сократились вдвое, в Ялту — вчетверо, рассказали «Известиям» туроператоры. Путешественники выбирают заграничный отдых, так как за 40 тыс. рублей на двоих там можно жить в отеле «все включено», в сумму входит перелет. В России за эти деньги продаются отели с завтраками без перелета, сообщили в Ассоциации туроператоров России. При этом снижение цен на Черноморском побережье начнется не раньше 15 июля, оно составит 5–10%, в августе — 20%, к этому времени доступных гостиниц будет намного больше, чем в июне, прогнозируют эксперты. Влияние на ситуацию оказывают и антиковидные меры: так, в Севастополе с 15 июля не будут принимать туристов без справки о вакцинации или наличии антител после болезни. Есть реальные риски, что подобные меры введут и в других курортных городах на Черном море.

📰 Соединенные Штаты не боятся того, что КНР и Россия откажутся от доллара, заявил во вторник, 22 июня, глава американской Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, пишут «Известия» . По словам эксперта, такой вариант развития событий в США не рассматривают, так как доллар является мировой резервной валютой и аналогов ему нет. Пауэлл подчеркнул, что сила доллара заключается в эффективных американских демократических институтах, открытых рынках, а также невысоком уровне инфляции.

📰 Стоимость авиатоплива на бирже превысила допандемийный уровень — почти 48 тыс. рублей за тонну, пишут «Известия» . Еще 10 июня цена керосина составляла 46,2 тыс. за тонну — на 17,4% выше, чем годом ранее, следует из протокола совещания у замминистра энергетики Евгения Грабчака. При этом другие виды топлива тоже подорожали: в документе указано, что цена на сжиженный газ выросла на 10,5% в сравнении с прошлым годом, на дизель — на 6,2%, на бензин АИ-92 и АИ-95 — на 3,4% и 3,3% соответственно. Власти и отрасль озаботились положением дел на топливном рынке — вице-премьер Александр Новак 22 июня провел совещание с нефтяниками. По его итогам Минэнерго и ФАС рекомендовано увеличить нормативы продаж на бирже и рассмотреть предложения по увеличению интервалов размещения и покупки топлива. Представители бизнеса отметили, что предложенных мер недостаточно для сдерживания цен. В то же время в Минэнерго назвали ситуацию на рынке авиакеросина стабильной.

📰 Рубль может достигнуть своих допандемийных значений относительно доллара, однако этому препятствует ситуация в мире, заявил «Российской газете» шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев. По его словам, атмосфера встречи Владимира Путина и Джо Байдена как минимум наполовину сняла политическую часть внутренних возражений относительно размещения денег в России. Джо Байден отметил, что на притирание делегаций России и США по всем этим вопросам уйдет от шести до 12 месяцев, прежде чем будет ясно, дает ли эта совместная деятельность плоды. Это значит, что на протяжении хотя бы этого срока не стоит ожидать усиления со стороны Вашингтона по-настоящему болезненного санкционного давления, пояснил Пушкарев. С учетом ожидаемого подорожания нефти до 82—85 долларов за баррель (это рост 9—13%) доллар в России вполне мог бы быть на этом уровне. При движении от нынешних 73 рублей за доллар вниз на 9% это будет ориентировочно соответствовать курсу 66,5 рубля за доллар (показатель февраля 2020 года). Однако такие прогнозы будут напрямую зависеть от степени реализации прогнозов по нефтяным котировкам, уверен эксперт.

📰 Швейцарский банк Credit Suisse в ежегодном докладе Global Wealth Report сообщил, что в прошлом году количество долларовых миллионеров во всем мире выросло на 5,2 млн — до 56,1 млн человек, пишет «Коммерсант» . Исследователи отмечают, что если бы не масштабные программы властей по оказанию помощи бизнесу и экономике, то ситуация могла быть намного хуже. Впрочем, в ряде стран, переживших девальвацию местных валют к основным валютам, число долларовых миллионеров в 2020 году заметно сократилось. В их число вошли такие страны, как Россия, Индия, Таиланд, Чили, Мексика, Бразилия. Если в 2019 году в России Credit Suisse насчитал 313 тыс. долларовых миллионеров, то по итогам прошлого года — на 44 тыс. меньше, 269 тыс. человек. По сокращению числа долларовых миллионеров Россия заняла третье место в мире после Бразилии (снижение на 108 тыс. человек) и Индии (на 66 тыс.).