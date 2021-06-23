Московский городской суд 22 июня продлил до 25 сентября срок ареста бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве и ряде иных преступлений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Абызову до 25 сентября», — сказала собеседница агентства. Тем же решением срок ареста продлен еще пяти фигурантам дела Абызова. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Абызов в 2012—2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

По версии следствия, экс-министр и его сообщники путем обмана акционеров энергетических компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено с апреля 2011 по ноябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по ч. 3 ст. 210 («Создание преступного сообщества») и по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») УК РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел, помимо него, стали еще восемь человек.