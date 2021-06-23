В Госдуму внесли проект изменений в КоАП, распространяющий ответственность за участие в отмывании средств, полученных преступным путем, на юридических лиц, сообщает «Коммерсант» . Мера ответственности будет зависеть от вины физлица, которое совершило такие сделки или операции в интересах компании.

В публикации отмечается, что КоАП предлагается дополнить статьей об ответственности юрлиц за действия «физиков»: представителей, действующих на основании учредительных документов или доверенности, лиц, занимающих должность в органах управления, а также бенефициаров. Наказание последует, если они, зная о нелегальном получении имущества, совершали с ним сделки или операции для придания владению правомерного вида.

Отмечается, что за это компании будет грозить штраф в размере до трехкратной суммы средств или стоимости такого имущества либо приостановка деятельности юрлица на срок до 30 суток с возможной конфискацией. Избежать всего этого компания сможет, если она поспособствовала выявлению правонарушения, проведению расследования и раскрытию преступления, то есть если содействовала расследованию уголовного дела в отношении такого физлица. При этом к ответственности будут привлекаться и иностранные компании, даже если правонарушение было совершено за рубежом, но направлено против интересов РФ.

«Антиотмывочный» законопроект о доверительных собственниках прошел первое чтение Документ, в частности, уточняет перечень идентификационной информации в отношении иностранной структуры без образования юрлица.

Также отдельно записывается порядок конфискации имущества, полученного преступным путем, если оно уже приобщено к законно полученному: конфискуется соответствующая его стоимости часть. Если это невозможно, например из-за его использования, то по решению суда конфискуется сопоставимая денежная сумма. Если же у компании недостаточно для этого средств, конфискации подлежит иной предмет, соответствующий по стоимости.

Составлять протоколы по таким правонарушениям будут сотрудники Росфинмониторинга и прокуратуры, дела же будут рассматриваться судами. Срок давности и применения меры обеспечения в виде ареста денежных средств и имущества юрлица предлагается увеличить до трех лет вместо одного года. В первоначальной версии документа, разработанной Росфинмониторингом в марте 2020 года, предлагался более жесткий вариант — шесть лет.

Мнения экспертов относительно инициативы разнятся. Так, руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов отмечает, что после принятия поправок активизируется работа по выявлению таких нарушений и их пресечению. По его словам, это создаст дополнительное давление как на бизнесменов, так и на лиц, вовлеченных в такие операции, в то время как партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов называет такую ответственность «избыточной и непомерной», так как вина юрлица ставится в зависимость от вины физлица.