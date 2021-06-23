Минэкономразвития РФ предложило провести эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарственных средств (за исключением наркотических, сильнодействующих и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%). Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на официальном сайте проектов нормативно-правовых актов.

В настоящее время законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на продажу рецептурных лекарственных препаратов дистанционным способом. Как отмечается в проекте поправок в ФЗ-61 «Об обращении лекарственных средств», предлагается предоставить участникам экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций «возможность продажи рецептурных лекарственных препаратов (за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, сильнодействующих лекарственных препаратов, содержащих малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%) дистанционным способом».

Как говорится в пояснительной записке, экспериментальный правовой режим по дистанционной продаже рецептурных лекарств в ряде регионов предложила установить онлайн-площадка Ozon. В пояснительной записке к проекту также говорится, что законопроект позволит повысить как физическую, так и экономическую (за счет усиления конкуренции) доступность рецептурных лекарственных препаратов для всех категорий граждан, включая маломобильных граждан, больных хроническими заболеваниями, а также других лиц в условиях пандемии. «Создание возможности дистанционной продажи рецептурных лекарственных препаратов станет дополнительным механизмом поддержки мелких добросовестных предпринимателей, работающих на аптечном рынке, позволив им расширить клиентскую базу и выйти на новый рынок дистанционной торговли», — отмечается в пояснительной записке.

По данным газеты «Коммерсант», первыми пилотные проекты по продаже рецептурных препаратов запустят Москва, Московская и Белгородская области.