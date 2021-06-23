Российские фондовые индексы в среду начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,57% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 843,39 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 1,12% и равнялся 1 663,94 пункта.

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Ситуацию на мировых рынках на утро среды аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев оценивает как благоприятную. «Ключевые азиатские биржевые индексы преимущественно находятся в «зеленой» зоне, за исключением Австралии, где ужесточаются карантинные ограничения. Фьючерсы на основные индексы США и Европы находятся в слабом плюсе. Цены на товарных рынках также тяготеют к росту, причем фьючерс на Brent удерживается выше 75 долларов за баррель», — комментирует эксперт.

Он полагает, что позитивный настрой в течение дня на рынках сохранится и будет поддержан выходом статистических данных. Так, сегодня ожидается публикация предварительных PMI по США и еврозоне, которые, по мнению аналитика, подтвердят высокие темпы роста деловой активности. Также во второй половине дня инвесторы будут следить за данными по продажам новых домов в США.