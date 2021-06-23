Средний размер лимита по выданным кредитным картам в мае 2021 года составил 72,1 тыс. рублей, сократившись на 0,5% по сравнению с апрелем. Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года средний лимит вырос на 17,2% (в мае 2020 года – 61,5 тыс. рублей).

Самый большой средний размер лимита по кредитным картам был отмечен в Москве (103,4 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (87,4 тыс.), Московской области (86,1 тыс.), Ханты-Мансийском АО (86 тыс.) и Приморском крае (83,4 тыс.).

Наиболее серьезная динамика снижения среднего размера лимита зафиксирована в Белгородской (-5,7%), Ленинградской (-4,6%) и Ростовской (-3,8%) областях, а также в Ставропольском (-3,3%) и Пермском (-2,9%) краях. В некоторых регионах данный показатель вырос, в том числе в Омской области (-2,6%), Ханты-Мансийском АО (-2,5%), Республике Татарстан (-2,1%) и Волгоградской области (-1%). В Москве и Санкт-Петербурге средний лимит по выданным кредитным картам снизился на 1,7% и 1,1% соответственно.