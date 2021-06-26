«Открытие Брокер» упростил процедуру присвоения статуса квалифицированного инвестора для своих клиентов. Теперь его можно получить в личном кабинете или мобильном приложении «Открытие Брокер» в несколько кликов, сообщает пресс-служба компании.

«Новый функционал позволит инвесторам не тратить время на поездку в офис для подачи документов и пользоваться всеми преимуществами финансовых рынков», — говорится в релизе.

Статус квалифицированного инвестора позволяет получить доступ к широкому спектру биржевых инструментов (структурные продукты; ценные бумаги, которые торгуются на американских биржах NYSE и NASDAQ; ETF от крупных иностранных инвестиционных компаний; закрытые ПИФы; акции, депозитарные расписки и еврооблигации, которые обращаются на зарубежных биржах). Для получения этого статуса инвестор должен соответствовать одному из требований:

владеть активами и финансовыми инструментами на сумму от 6 млн рублей;

иметь опыт работы от двух лет в российской или иностранной компании, которая совершала сделки с ценными бумагами;

получить диплом экономиста государственного образца;

иметь торговый оборот по сделкам за последние четыре квартала от 6 млн рублей при частоте сделок не реже 10 раз в квартал, минимум одна в месяц;

получить квалифицированный сертификат специалиста финансового рынка, аудитора или страхового актуария, а также сертификаты определенных финансовых направлений.

Чтобы получить статус квалифицированного инвестора, клиентам «Открытие Брокер» необходимо зайти в личный кабинет, выбрать основание для присуждения статуса, прикрепить необходимые документы и подтвердить подачу заявки. Подробная инструкция доступна по ссылке.