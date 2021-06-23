Комитет Совета Федерации по образованию, науке и культуре направил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко предложение автоматически включать в программу кешбэка стационарные детские лагеря из регионального реестра и продлить сроки подключения к указанной программе до 15 июля. Об этом сообщила глава Комитета Лилия Гумерова.

По ее словам, проведенный сенаторами опрос в субъектах РФ выявил отсутствие в лагерях специалистов, способных оперативно подключиться к программе. «Инструкция дана на 30 страницах. Не каждый программист справится. И второй момент — не везде есть Интернет», — обратила внимание сенатор.

На программу детского туристического кешбэка выделили еще 4,5 млрд рублей На программу детского туристического кешбэка выделяется дополнительно 4,5 млрд рублей. Об этом заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

«В итоге из 1 800 лагерей, включенных в региональные реестры, к программе подключены 1 200, но только 170 лагерей смогли подключиться самостоятельно. Остальные — через туроператоров, что автоматически повышает стоимость путевки», — добавила глава комитета.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с просьбой заняться темой летнего отдыха в своих регионах. «Прошу вас проверить, в каком состоянии лагеря, как организован отдых, как [обстоят дела] с возвратом денег родителям, которые приобрели путевки. Обратите, пожалуйста, внимание на это», — сказала она.