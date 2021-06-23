Цифровые гиганты никогда не смогут взять на себя роль государства, заявил в интервью Forbes президент, председатель правления СберБанка Герман Греф.

«Пока я не видел никого, кто мог бы сравниться с государством. Государство очень просто и быстро разбирается со всеми, кто посягает на его компетенцию. Это нормальная ситуация с ростом: растет бизнес, возникают принципиально новые пространства, в которых раньше его не было», — пояснил он.

Греф добавил, что государство всегда регулирует возникшие казусы. «Эта ситуация будет отрегулирована так, как государство, общество посчитают необходимым. Будут возникать новые казусы, но это нормально», — заверил он.

Глава СберБанка также уверен, что цифровизация государств случится при любых обстоятельствах. «Мы много думали на эту тему и решили, что все равно это произойдет, с нами или без нас. Я думаю, будет этап, когда государство этим переболеет. Я надеюсь, что переболеет, а не заболеет. Что это не будет очень долгим процессом», — сказал Греф.

По его мнению, роль государств серьезно усиливается в мире, и остановить это невозможно, так как есть большой запрос со стороны общества и есть стремление самого государства это делать. Он отметил, что государства становятся клиентоцентричными, что является положительным эффектом. Однако отрицательные последствия заключаются в том, что это краткосрочный клиентоцентризм, то есть популизм.

«Мы видим в мире большой дефицит стратегических, долгосрочных решений. Государства все чаще осознают, что они находятся в конкурентных отношениях с продвинутыми компаниями и население требует государственных услуг в один клик. Я думаю, что государство в конце концов справится с этим вызовом, с цифровой трансформацией. Но вот где оно остановится — это большой вопрос», — заключил Греф.