Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о распространении на зарубежные страховые компании санкций за необоснованный отказ заключать с гражданами страховой договор или навязывание дополнительных услуг.

Поправки вносятся в статью 15.34.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), которая на данный момент предусматривает штрафы для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Примечание данной статьи о том, что сотрудники страховых компаний несут ответственность как должностные лица, дополняется уточнением, что это касается и агентов иностранной страховой организации.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, с 22 августа 2021 года «должно быть разрешено коммерческое присутствие иностранных страховых организаций путем создания филиалов на территории Российской Федерации». Это соответствует определенным обязательствам России, принятым при присоединении к ВТО.

Одновременно Совфед одобрил закон о применении к иностранным страховым компаниям, работающим в РФ, установленной в Уголовном кодексе (УК) ответственности за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности.

В настоящее время статья 172.1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности страховой организации, общества взаимного страхования. Такие деяния могут повлечь за собой штраф до 1 млн рублей, принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет либо лишение свободы на срок до четырех лет. Если данное преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, то штраф возрастает до 5 млн рублей, а срок лишения свободы — до семи лет.