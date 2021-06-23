Минфин России на аукционе в среду, 23 июня, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26238RMFS с датой погашения 15 мая 2041 года. Размещенный объем выпуска составил 7,032 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса — 19,457 млрд рублей.

Цена отсечения составила 99,3001% от номинала, средневзвешенная цена — 99,4841% от номинала. Доходность по цене отсечения — 7,29% годовых.

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