Минфин России на аукционе в среду, 23 июня, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26238RMFS с датой погашения 15 мая 2041 года. Размещенный объем выпуска составил 7,032 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса — 19,457 млрд рублей.

Цена отсечения составила 99,3001% от номинала, средневзвешенная цена — 99,4841% от номинала. Доходность по цене отсечения — 7,29% годовых.