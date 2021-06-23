Страховые резервы, которые создаются страховщиками для обеспечения предстоящих выплат, будут формироваться по новым правилам. Такой проект положения разработан Банком России на основе концепции расчета страховых резервов и учитывает результаты ее обсуждения с профессиональным сообществом.

«Новые требования являются очередным шагом по внедрению риск-ориентированного подхода в регулировании и позволят более точно оценивать величину страховых резервов страховщиков и, следовательно, их финансовую устойчивость», — поясняет регулятор.

В соответствии с проектом величина страховых резервов рассчитывается как сумма наилучшей оценки приведенной стоимости денежных потоков (разницы между текущей стоимостью ожидаемых оттоков и притоков по договорам страхования) и рисковой надбавки (risk margin). При этом для страхования иного, чем страхование жизни, устанавливается порядок расчета нижней границы величины страховых резервов.

Проект предусматривает отказ от формирования страховщиками стабилизационного резерва (за исключением ОСАГО и сельскохозяйственного страхования с господдержкой) и устанавливает критерии договора перестрахования, чтобы он мог учитываться для расчета достаточности капитала.

Предполагается, что проект будет принят до конца 2021 года и начнет действовать с 2023 года. Разработанное регулирование не содержит изменения подходов к оценке страховых рисков. Обсуждение со страховым сообществом этой темы планируется после вступления документа в силу.